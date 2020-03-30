港股格局：李偉傑料港股在兩萬二點水平先行整固
2020年03月30日 09:56
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，英國首相約翰遜上周確診新冠肺炎，加上美國新冠肺炎個案飆升，令環球股市又再急劇震盪，恒指反彈至23,700點附近後，無力上破。他認為，要等疫情見穩定，大市才會見高漲，故現階段處捱打局面，料會在22,000點先行整固，之後觀望可否上望24,000點至24,500點水平。
內房股方面，他認為倘若內地疫情受控，內房股作為較大型的消費類股份，銷售數字或可回復增長，建議不妨趁低小注部署吸納。
至於散戶焦點股「ATM」─ 美團(03690)周一(30)公布業績，他分析雖然去年第2、3季業績或呈持續改善，但今年首季卻受新冠肺炎疫情影響，令其酒店預訂以至餐飲業務受影響，故建議散戶，宜等首季業績出爐後，股價在約250天線附近(約80元)才吸納。
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