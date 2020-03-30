【期權攻略】陳偉明：港股或再試底　暫宜觀望

二十國集團(G20)計劃全球注資5萬億美元，加上美國無限QE(量寬)及達成歷來規模最大的2萬億美元拯救經濟方案，帶動港股上周反彈，恒指於上周五(27日)一度回升至23,791點，收報23,484點。

雖然新冠肺炎疫情在中國受控，但在歐美卻持續惡化，美國確診人數急升至近14萬人，成為全球最多確診個案的國家，而英國首相約翰遜亦確認感染肺炎。如果新冠肺炎疫情持續擴散，即使環球央行放水救市，後市亦令人擔憂。

市場普遍認為港股上周回升屬於技術性反彈，後市關鍵還看疫情發展，港股即使在21,000點有短期見底迹象，但向上再升空間亦相對有限，更重要的是在疫情持續擴散情況下，不排除港股有向下繼續破底風險，投資者撈底宜等待，並且應該保持警惕，每逢大市反彈善用工具對沖倉位風險。

恒指24,000點附近明顯是阻力所在，加上港股上升空間有限，投資者可以每逢反彈Short Call 4月份25,200點恒指期權，同時再Long Put 4月份22,400點恒指期權，組成策略利用收取的期權金逢反彈主動看淡，這種策略最大風險當然是港股不斷向上單邊爆上，但這個可能性短期內相信非常之低。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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