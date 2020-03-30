新冠肺炎：工信部指內地工企平均開工率98%　步伐加快

內地媒體報道，工信部副部長辛國斌在新聞發布會上表示，截至3月28日，全國規上工業企業平均開工率為98.6%，人員平均復崗率為89.9%，中小企業覆工率已達到76%，3月份以來日均升幅在1個百分點左右，開工步伐明顯加快。

辛又指，截至目前，3,000億元人民幣(下同)支持疫情防控重點企業的專項再貸款已累計向5,000多家企業發放2,000多億元，企業實際承擔利率只有1.27%左右。增加的5,00億支農支小再貸款、再貼現額度已累計發放2,000多億元，貸款利率低於4.55%。

工信部續稱，下一步將積極擴大有效需求，穩定汽車、輕紡、家電等傳統消費，培育智慧健康養老、綠色產品等消費熱點。支持發展遠程醫療、在線教育等新業態新模式。加快重點項目開工建設，跟蹤抓好重大項目落地。加快推進5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設。

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