【專家點評】陳蓓敏：正榮地產短線目標睇5.08元
2020年03月30日 10:30
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正榮地產集團(06158)去年純利增長18%，派息0.1元。此外，該股早前公布，今年2月合約銷售金額約32.04億元人民幣(下同)，合約銷售建築面積約209,703平方米，合約平均售價約每平方米15,300元。今年首兩個月，集團累計合約銷售金額約101.98億元，合約銷售建築面積約656,833平方米，合約平均售價約為每平方米15,500元。
該股現價4.84元，跌0.62%。短線目標可定在5.08元，支持位在4.57元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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