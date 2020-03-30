港股格局：彭偉新指入市只宜速戰速決

恒指周一早間曾跌穿23,000點，之後跌勢稍為收窄。京華山一研究部主管彭偉新表示，港股在期指結算日，買盤吸納的力度很弱，建議投資者現時最多只作短線炒作，博賺一兩格，且不要博得太盡。因現在股市面對最大的挑戰，是大家未知歐美國家能否控制疫情，若然疫情失控，全球經濟勢陷入大衰退，沒有一個國家可以倖免。

雖然現時港股不論從市盈率、市帳率等指標看都很便宜，但因疫情涉及人命，如同打仗會令很多人死亡，即使股市估值很便宜都可以沒有人吼，所以現時投資者入市態度不要太進取。港股其後或會試較低水平。

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