【內房警號】標普將中國金茂展望評級下調至負面
2020年03月30日 10:36
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國際信貸評級公司標準普爾表示，由於利潤率下降導致槓桿率上升，故將中國金茂(00817)的展望評級由「穩定」下調至「負面」，但確認其「BBB-」評級。
標普認為，中國金茂在2020年的收入增長和去槓桿化將不太確定，這是由於該公司與未合併的合資企業之間的風險敞口很大，而一級土地出讓金的貢獻卻難以預測。該公司的債務槓桿持續疲軟，這歸因於收入增長低於預期，以及由於2019年主要土地銷售大幅下降而導致的盈利能力下降。
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