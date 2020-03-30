【內房警號】標普將中國金茂展望評級下調至負面

標普認為，中國金茂在2020年的收入增長和去槓桿化將不太確定，這是由於該公司與未合併的合資企業之間的風險敞口很大，而一級土地出讓金的貢獻卻難以預測。該公司的債務槓桿持續疲軟，這歸因於收入增長低於預期，以及由於2019年主要土地銷售大幅下降而導致的盈利能力下降。

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