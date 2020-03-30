新冠肺炎：富瑞財務總監死於併發症　成華爾街高層首例

外媒報道，華爾街投資銀行富瑞(Jefferies)宣布，長期擔任該集團財務總監的Peg Broadbent感染新冠肺炎後死於併發症，享年56歲，成為首例死於新冠肺炎的華爾街高級管理人員。

報道稱，Broadbent自2007年11月以來一直擔任富瑞的財務總監，他此前在摩根士丹利工作了16年。聲明指出，Broadbent去世後留下妻子Hayley和五個孩子。該公司任命富瑞金融集團財務總監Teri Gendron為臨時財務總監兼會計總監。

富瑞上周表示大多數員工都已在家工作。

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