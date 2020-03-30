【fb直播】英Sir如何迎戰金融風暴？
2020年03月30日 10:50
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豐盛金融資產管理董事黃國英
新冠肺炎疫情持續擴散，牽起環球金融市場接連震盪，美股、港股千點上落不足為奇，國際油價插水式下跌，創近17年新低；金融市場的新局面係咪即將誕生？投資者如何逆市求生？
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