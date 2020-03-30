新股專輯：智中國際招股 入場費2343元
2020年03月30日 10:55
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(左起)財務總監兼公司秘書李偉鴻、主席朱國歡及執董曾昭維
本港外牆工程及建築金屬飾面工程分包商智中國際(06063)今日(30日)至本周四(4月2日)公開招股，每股招股價0.25至0.29港元，每手8,000股，入場費2,343.38元，預計於4月15日掛牌上市。創陞融資為獨家保薦人。
該公司是次計劃發行5億股新股，當中10%為香港發售，集資最多1.45億元。集資所得約57.8%將用作為上市日期後所需資金項目(獲判)招致的前期成本撥資；11.2%將用作須就所需資金項目(獲判)出具的履約保證的抵押；15%將用作加強香港的專業人員團隊；14.6%將用作於中國成立內部系統設計團隊；以及1.4%將用作購買BIM解決方案及企業資源軟件使用權。
新冠肺炎疫情在中國內地爆發，該公司主席朱國歡在電話會議上稱，在中國成立內部系統設計團隊進度受影響，將延遲至5月進行，而在成立內部團隊前會繼續以外判模式維持有關工作的運作。
不過，他提到，疫情未有拖累現有項目進度及投標邀請，現正施工項目達23個，全部不受疫情影響。投標邀請方面，公營項目未見有延遲，現已接獲項目邀請包括港鐵沿線工程、機場第三跑道系統等。
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