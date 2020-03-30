人行馬駿：內地還有充足貨幣政策空間和貨幣政策工具

中國人民銀行重啟逆回購操作，將中標利率下調20個基點。人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿認為，這次公開市場操作中標利率下降20個基點標志着貨幣政策進入了加大逆周期調節力度的階段，選擇在這個時點降息應該是綜合考慮了國內復工復產需求以及國際疫情和外部經濟環境惡化等多方面因素後做出的決策。

他指出，中國還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。考慮到國內經濟金融情況與國際的差異，人民銀行在使用貨幣政策工具時保持了定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。央行這次降息之後，中國仍然是主要經濟體中唯一採用常態貨幣政策的國家，仍然可以通過正常的貨幣政策操作強化逆周期調節。中國貨幣政策的工具箱裏既有價格工具，也有數量工具，還有結構性工具，都可以在需要的時候加以運用。

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