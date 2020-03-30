【專家點評】管泓姿：美國就業惡化 做對沖有咩揀？
2020年03月30日 11:15
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，疫情在歐美肆虐，美股過去兩星期大上大落，走勢十分不穩定，猶如瘋狂過山車；由本周一開始，美國汽車銷售、製造業調查、就業數據等將紛紛出爐，預料其數據將因疫情而不樂觀，預期美股大幅波動的情況恐仍未結束，本周有可能會繼續上演瘋狂過山車。上周五投資者爭相入市做淡，FI二華夏納一百2倍反向(07522)再創單日成交新高超過9,300萬港元，錄得新淨資金流入約5,500萬元。FL二華夏納一百華2倍正向(07261)上周五全日升10.29%，再次成為單日升幅最多的ETF，成交亦超過半億；反映投資者十分活躍運用納指槓桿反產品捕捉波幅！
展望本周，美國將在本周四、五公布上周的失業，以及3月份的就業數據；2周前美國的失業人數暴增至320萬人，而專家預期3月就業人數將較前月下滑5.6萬人；除此以外，3月份的汽車銷售、製造業及服務業數據等都將在本周公布，預料數據都將不妙。有專家已經估計，美國第2季GDP可能出現衰退。但外界對美股是否已經觸底的看法分歧：一方面經濟惡化的前景似乎已愈來愈明顯，但另一方面，美國對市場干預，以及財政部的巨額支出的效果也難以忽視。
相信美股瘋狂過山車持續，投資者可以善用美股反向產品，FI二華夏納一百兩倍反向(07522)或FI華夏納一百反向一倍(07331)，逢反彈時高位對沖風險。同時亦可以在低位買入FL二華夏納一百兩倍正向(07261)撈底博反彈。
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