【專家點評】管泓姿：美國就業惡化　做對沖有咩揀？

展望本周，美國將在本周四、五公布上周的失業，以及3月份的就業數據；2周前美國的失業人數暴增至320萬人，而專家預期3月就業人數將較前月下滑5.6萬人；除此以外，3月份的汽車銷售、製造業及服務業數據等都將在本周公布，預料數據都將不妙。有專家已經估計，美國第2季GDP可能出現衰退。但外界對美股是否已經觸底的看法分歧：一方面經濟惡化的前景似乎已愈來愈明顯，但另一方面，美國對市場干預，以及財政部的巨額支出的效果也難以忽視。

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