港元拆息︰隔夜息升至1.74厘 1個月息率連漲12日
2020年03月30日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至1.74厘，呈兩連升，為1月以來高位；1星期漲至2.56厘；與樓按相關的1個月再升至2.05厘，連漲12日；3個月為1.92厘。
30/3/2020
隔夜 1.74333厘
1星期 2.56774厘
2星期 2.06786厘
1個月 2.05155厘
2個月 1.92964厘
3個月 1.92893厘
6個月 1.93179厘
12個月 1.93411厘
27/3/2020
隔夜 1.56536厘
1星期 2.21988厘
2星期 2.01768厘
1個月 2.02827厘
2個月 1.89125厘
3個月 1.89089厘
6個月 1.89375厘
12個月 1.89554厘
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