【油價崩潰】儲油系統到極限　美國內陸油品「貼錢」清貨…　

隨着2月產油國未能成減產協議，引發沙特阿拉伯作出減價促銷和擬增產的「攬炒」行動後，國際油價跌跌不休。外電報道，在美國實物石油市場，部分原油價格已轉為負數，即生產商實際上是在向消費者「貼錢」，請把油帶走！

睇到呢個新聞，香港的車主們可能會問，何解喺香港入油仲要畀緊每升十幾蚊港元？那些標榜慳油價的新能源汽車，未來的銷售前景又是否滿途荊棘？雖然，香港汽油價參考的是新加坡離岸油價，美國內陸油品價格並不適用，但理論上和布蘭特期油價格調整幅度相近，在國際油價大跌的情況下，好明顯同期香港汽油價格依舊的「加快減慢」，自然引起用家關注。

外電報道，美國內陸第一個價位跌破零的原油是懷俄明州的瀝青酸，一種主要用於生產攤舖瀝青的緻密油。一家貿易公司Mercuria Energy Group Ltd.在3月中旬對原油的出價為每桶負19美仙。事實上，更多的北美內陸油價已經在單位數區域內交易。截至上周五，Canadian Western Select的基準價格跌至每桶5.06美元，Oklahoma Sour為每桶5.75美元，Nebraska Intermediate為每桶8美元，Wyoming Sweet的價格為每桶3美元。

報道引述ESAI Energy的分析師Elisabeth Murphy指出，這些都是內陸原油，沒有買家。在儲存空間快要用完的地區，價格可能會持續下降，屆時可能會導致關門情況。

目前尚不清楚石油交易在負價情況下如何運作。參考美國天然氣市場，由於缺乏管道空間，價格一直受到負價困擾，生產商實際上已經付錢給消費者購買他們的產品；至於在電力市場中──尤其是在加州福尼亞州，由於太陽能過多，電力定期下降到零以下(即負價)。

近日布油曾瀉7.62%，低見23.03美元，創2002年11月以來新低；紐油跌穿20美元關，一度插7.39%，低見19.92美元。實際上，實際的石油交易，生產者所獲得的收益比這價格可能還要少得多，這是由於限制產量以遏制新冠肺炎疫情的傳播而導致需求下降。石油交易員認為，隨着煉油商減少加工原油的數量，其他原油流可能很快就會看到「負價價」。

西班牙周日(29日)錄得迄今為止最高單日新冠肺炎死亡病例，不過意大利的死亡人數已連續第2天下降。同時，美國頂級傳染病專家表示，該國的新冠肺炎死亡人數可能達到20萬。至於美國總統特朗普亦預期，該國新冠肺炎疫情的死亡高峰大約兩周出現。

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