新冠肺炎：張華峰指上市公司取消EGM暫影響不大
2020年03月30日 11:29
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港府在剛過去的周日起禁止多於4人在公眾地方群組聚集，為期14日。這影響上市公司召開股東特別大會(EGM)的進程，上市公司包括阿里健康(00241)、長盈集團(控股)(00689)及財訊傳媒(00205)等均已出通告宣布把EGM延期。
立法會金融服務界議員張華峰表示，港府禁止多於4人在公眾地方群組聚集，但股東周年大會(AGM)可獲豁免，因法例規定AGM需在年度結束後6個月內召開。不過EGM的召開日期法例沒有規定，上市公司可以把EGM延後舉行。
另他提到，EGM如果在公司旗下會所或寫字樓召開，不屬公眾地方沒有問題。但公司旗下酒店是否私人地方，這在法律上有爭議，要待法律界解釋。
他認為上市公司設想公眾利益，或可有少少「走盞」，例如先在網上公布特別事宜，然後延後召開EGM。他指14日的限制暫時對上市公司影響不大，若然日子需延長，屆時才再評估影響。
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