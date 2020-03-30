新冠肺炎：張華峰指上市公司取消EGM暫影響不大

立法會金融服務界議員張華峰表示，港府禁止多於4人在公眾地方群組聚集，但股東周年大會(AGM)可獲豁免，因法例規定AGM需在年度結束後6個月內召開。不過EGM的召開日期法例沒有規定，上市公司可以把EGM延後舉行。

另他提到，EGM如果在公司旗下會所或寫字樓召開，不屬公眾地方沒有問題。但公司旗下酒店是否私人地方，這在法律上有爭議，要待法律界解釋。

他認為上市公司設想公眾利益，或可有少少「走盞」，例如先在網上公布特別事宜，然後延後召開EGM。他指14日的限制暫時對上市公司影響不大，若然日子需延長，屆時才再評估影響。

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