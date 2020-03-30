新股專輯：滿貫集團入場費3070元　料下月中掛牌

滿貫集團主席及行政總裁王嘉俊(左)及華潤醫藥集團投資者關係部總經理繆瑰麗

是次計劃發行1.9242億股新股，當中10%為香港公開發售，集資最多2.92億元，所得約30%用於進一步發展供應鏈及零售管理；15%用於進一步投資公司的品牌管理；45%用於償還銀行借款；10%為一般營運資金。

另外，該公司已與華潤醫藥成立合資公司，利用後者在中國的網絡，分銷產品，公司持股為3成。

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