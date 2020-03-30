新股專輯：滿貫集團入場費3070元 料下月中掛牌
2020年03月30日 11:34
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滿貫集團主席及行政總裁王嘉俊(左)及華潤醫藥集團投資者關係部總經理繆瑰麗
中成藥生產商滿貫集團(03390)今日(30日)至本周五(4月3日)招股，每股招股價介乎1.48至1.52港元，每手2,000股，入場費為3,070.63元，預計於4月15日掛牌上市。申萬宏源香港為獨家保薦人。
是次計劃發行1.9242億股新股，當中10%為香港公開發售，集資最多2.92億元，所得約30%用於進一步發展供應鏈及零售管理；15%用於進一步投資公司的品牌管理；45%用於償還銀行借款；10%為一般營運資金。
值得留意的是，該公司於2019年2月獲華潤醫藥(03320)斥資近2.5億元入股成主要股東，持公司上市前25%股權。華潤醫藥旗下華潤堂總經理及董事姚青琪為該公司非執行董事，而姚氏持股17.74%的世能國際投資，為另一名上市投資者，持公司上市前1.249%股權。
另外，該公司已與華潤醫藥成立合資公司，利用後者在中國的網絡，分銷產品，公司持股為3成。
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