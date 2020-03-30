【全球攬炒】標普響警！亞太區信貸狀況酷似97年　原因係...

標準普爾全球評級發表報告表示，新冠肺炎迅速擴散，將令亞太地區的信貸狀況像1997至1998年亞洲金融風暴期間一樣糟糕。

標普亞太區首席經濟學家羅奇(Shaun Roache)認為，第一季中國遭受巨大衝擊，伴隨着美國和歐洲停工拖累整個亞太區陷入衰退。他指出，目前預計對亞太地區的衝擊將與亞洲金融風暴一樣大。在現時的高不確定性情況下，預測亞太地區的增長將在2020年下滑至2.2%，今年稍後時間才會出現U形的復甦，經濟活動亦將下降。

標普全球評級信用分析師Terry Chan則稱，新冠肺炎大流行和整個亞太地區(中國除外)因應民眾健康所實行的控制措施，正削弱企業和消費者的情緒以及人和貨物的流動性。隨着需求受到衝擊，將轉化為與1997至1998年亞洲金融風暴時期一樣具有挑戰性的環境。

Chan表示，由於全球經濟增長放緩和新冠肺炎的短暫打擊，國內生產總值(GDP)勢將收縮，料會限制對資本的需求及新債券的發行。不過，亞太區的企業和機構借款人繼續從銀行而非其他來源大量借款，與美國不同。

他又補充，該行已就新冠肺炎疫情在亞太地區採取了47項評級相關的行動，衝擊最大的行業包括汽車、建築材料、非必需消費品、博彩、金屬及採礦、零售、運輸及交通基礎建設項目。

儘管在短期內，內地企業和消費者開始回復正常，但這個過程可能會拖延多個月。各國減息救市及政府的刺激措施提供了緩解，但需求下降很可能導致信貸質量下降和違約率上升，尤其是在信用狀況較弱的發行人。

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