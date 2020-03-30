人行兩個月內首次下調逆回購利率 分析指有必要降低社融成本

中國人民銀行繼2月初之後再度下調逆回購操作利率，在上周政治局和G20領導人會議後再度加大寬鬆，以應對新冠肺炎疫情對經濟的影響。

人行周一開展500億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，操作利率2.2厘，較2月17日上次操作下調0.2厘。該利率目前已下調至2012年彭博有數據以來的新低；周一(3月30日)無資金到期，人行於公開市場淨投放500億元。

3月以來，全球多個央行均下調政策利率以對沖疫情帶來的影響。2月初，人行在春節長假後曾率先下調逆回購操作利率0.1厘，此後又下調中期借貸便利(MLF)等政策利率，並實施定向降準。

中信證券分析師明明表示，內地第1季的經濟下行壓力很大，此外G20會議召開亦加強政策協調，中國有必要進一步降低社會融資成本，預計4月MLF利率以及貸款市場報價利率(LPR)會同等幅度下調，而未來存款利率也可能會調降。

中共中央政治局常委會早前指要抓緊研究提出積極應對的一籃子宏觀政策措施，將「適當」提高財政赤字率，發行特別國債。G20領導人上周亦在特別峰會中承諾不惜一切代價抗擊新冠疫情。

粵開證券分析師鍾林楠稱，公開市場操作利率下調可能是應對海外疫情二次衝擊，落實政治局會議的「引導貸款利率下降」。

此外，人行貨幣政策委員會也在季度例行會議後發布聲明稱，將運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，加大宏觀政策逆周期調節力度；健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制。

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