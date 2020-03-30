太古城兩房則王減租5000元　回至2018年水平

藍籌屋苑繼續錄劈租個案。中原張光耀表示，鰂魚涌太古城寧安閣低層A室兩房則王，實用面積580方呎，2月時以2.45萬港元放租，業主擔心後市走勢，即減價5,000元，剛以每月約1.95萬元租出，呎租33.6元，租金回到2018年水平，同類型單位於去年6月份，月租最高曾達2.9萬元，租金由高位跌約33%。

而太古城兩房則王租盤，現時放盤叫價普遍約2.2萬至2.5萬元水平。

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