招商局港口去年純利增長15%
2020年03月30日 12:00
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招商局港口(00144)去年錄得股東應佔溢利83.62億港元，按年增長15.41%，每股盈利247.84仙。
集團截至2019年12月底止年度的全年業績的審核程序尚未完成，建議末期股息因受集團經審核全年業績影響而尚待釐定。因此，公司將於審核程序完成後進一步公布建議末期股息的詳情。
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