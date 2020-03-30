招商局港口去年純利增長15%

集團截至2019年12月底止年度的全年業績的審核程序尚未完成，建議末期股息因受集團經審核全年業績影響而尚待釐定。因此，公司將於審核程序完成後進一步公布建議末期股息的詳情。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626