二手成交：維景灣畔放盤9個月累減114萬元沽
2020年03月30日 12:13
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二手業主劈價吸客。中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔本月至今暫錄約15宗買賣，平均實用呎價16,400港元。其中10座低層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，去年6月開價930萬元，期間曾多次調整叫價，直至本月中調整至833萬元即獲洽購，最終成交價816萬元，放盤9個月累減114萬元沽出，呎價16,452元。
原業主於2016年5月以570萬元入市上址，持貨近4年，現轉手帳面獲利246萬元離場，單位升值43%。
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