吉汽去年少賺34%　料今年為歷來最艱難的一年

公司展望，現存政治及經濟不明朗因素將繼續影響中國的乘用車需求。最近爆發的新型冠肺炎疫情已嚴重影響公司的供應鏈以及產量水平，對其在2020年的營業額及盈利能力構成額外壓力。預期目前的不利因素將在短期內持續，今年可能成為集團歷年來最艱難的一年。儘管如此，中國激烈的市場競爭並無減弱迹象，並將繼續於2020年對中國汽車製造商的銷售表現及盈利能力造成壓力。

鑑於現時中國乘用車市場存在不確定性，集團董事會初步將其2020年的銷量目標定為141萬部的水平(包括「領克」汽車之銷量目標)，較2019年總銷量增加約4%。

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