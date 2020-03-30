半日沽空金額逾68億元 阿里佔10%
2020年03月30日 12:21
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(Getty Images圖片)
港股半日共有561隻股份被沽空，涉及逾68億港元。沽空榜首為阿里巴巴，沽空額逾7億元，佔沽空總額約10%。
其後依次序為騰訊、FI二南方恒指、盈富基金及建設銀行，沽空額各為5.2億、4.5億、3.1億及2.5億元，佔涳空總額為7.6%、6.5%、4.6%及3.7%。
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