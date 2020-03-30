天津發展去年盈利跌2%

公司指出，鑑於新冠肺炎疫情持續，中國多個地區之農曆新年假期由原定結束時間2020年1月30日延長至2月9日，而集團大部分附屬的所在地區天津市亦包括在內。同時，天津市政府實施旅遊及其他限制措施，包括嚴格限制個人活動及車輛通行，並對所有從市外地區或中國重點災區返回工作地點的人士實施14天的強制性自行居家隔離檢疫。

此外，天津市政府及其他地方機關頒佈指令要求所有企業必須向有關當局申請許可，才可於2月中旬恢復業務營運；而集團的電梯和自動扶梯分部在多個省份之業務更延遲至3月中旬才可恢復業務營運。因此，集團的僱員及核數師均無法按照原定計劃及時間表到營運辦公地點開展實地審核工作及相關審核程序。

鑑於上文所述，集團需要更多時間编制財務報表，而核數師亦需要更多時間完成其審核程序。集團截至去年12月底止年度之經審核末期業績公告預期將於今年4月底前刊發。

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