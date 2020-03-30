新冠肺炎：澳新料中國或下調存款利率

中國人民銀行在公開市場進行500億元人民幣的七天期逆回購操作，中標利率2.2厘，較上次操作下降20點子。澳新銀行(ANZ)的研究報告指出，七天逆回購操作中標利率下降，旨在降低中國企業的資金成本，相信跟隨其後的，會是降低中期借貸利率(MLF)和貸款市場報價利率(LPR)。調降力度較預期大，反映中國願意加入二十國集團財團(G20)為穩定全球經濟而做出的協調。

繼今天下調七天逆回購利率後，該行相信內地仍有機會下調存款利率。上周四大內銀股公布去年度業績，純利合共超過7,666億元人民幣，與中小企業的倒閉潮型成強烈對比。根據統計，是次調降將令銀行淨息差收窄16.8個點子，這符合政策提出銀行須向實體經濟讓利的要求。

根據這些變化，該行認為在第二季可能出現的大規模財政刺激下，在岸10年期中國國債孳息率上升風險有限。中國人民銀行將維持寬鬆的貨幣政策，以維持適度的流動性，避免發生如美國出現的金融系統性風險。由於貨幣市場的融資成本下跌，該行預計10年期中國國債孳息率會降至2.5厘，並隨着更多的寬鬆政策來臨，有機會進一步下調至2.3厘，將見17年低位。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626