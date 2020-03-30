中石化：化工行業下行周期恐延續數年
2020年03月30日 12:39
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國石油化工(00386)去年化工業務經營溢利銳減逾36%，若單計末季更按年暴瀉逾80%至不足6億元人民幣(下同)。該公司非執行董事喻寶才認為，化工產品景氣高峰期已過，去年開始已跌入下行周期，恐會為期幾年。
喻稱，上月內地新冠肺炎疫情期間，中石化化工廠的產能利用率跌了10個百分點，儘管目前已回復正常，惟庫存仍高，而且現時最大問題是疫情在海外擴散，恐怕拖累全球消費大幅回落，繼而影響化工行業的終端需求。因此，中石化也擔心化工產品需求將顯著倒退，「快則一個月，慢則兩個月」。雖然油價下降會提高石油化工產品之競爭力，惟需求萎縮亦會壓低毛利率。
煉油業務方面，去年經營溢利亦倒退逾44%。公司高級副總裁凌逸群表示，疫情下，集團旗下煉油產能之利用率由去年的91.3%，下滑至2月時的僅約66%，就算次季有望回升，惟出口受影響，估計內地成品油消費下半年有望恢復，但全年計消費需求仍會錄得負增長。
中石化去年將資本開支大增至1,471億元，不但上游勘探與開發，就連煉油及營銷也超出預算，去年現金儲備減少近半至約600億元。該原定今年資本開支預算為1,450億元，惟因疫情及油價近期暴瀉，總裁馬永生指出，「正積極研究如何減低(今年)資本開支」，如考慮現時情況下哪些投資項目仍有效益，定案會在下月公布首季業績時一併披露。他又指，中石化會加快天然氣業務之發展，並朝低硫航運燃料等石化產業之高端邁進。
新任董事長張玉卓認為，公司綜合券商分析，預期今年國際油價會比預期長的時間內在每桶42美元上下波動。曾任中國神華(01088)董事長、作為「三桶油」首位非石油行業出身舵手的張玉卓指，煤化工作為石油化工的替代品，油價處於60美元始能保持合理的投資回報，惟在35美元維持一段長時間，就「完全沒有競爭力」。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！