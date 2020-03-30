中石化：化工行業下行周期恐延續數年

喻稱，上月內地新冠肺炎疫情期間，中石化化工廠的產能利用率跌了10個百分點，儘管目前已回復正常，惟庫存仍高，而且現時最大問題是疫情在海外擴散，恐怕拖累全球消費大幅回落，繼而影響化工行業的終端需求。因此，中石化也擔心化工產品需求將顯著倒退，「快則一個月，慢則兩個月」。雖然油價下降會提高石油化工產品之競爭力，惟需求萎縮亦會壓低毛利率。

煉油業務方面，去年經營溢利亦倒退逾44%。公司高級副總裁凌逸群表示，疫情下，集團旗下煉油產能之利用率由去年的91.3%，下滑至2月時的僅約66%，就算次季有望回升，惟出口受影響，估計內地成品油消費下半年有望恢復，但全年計消費需求仍會錄得負增長。

中石化去年將資本開支大增至1,471億元，不但上游勘探與開發，就連煉油及營銷也超出預算，去年現金儲備減少近半至約600億元。該原定今年資本開支預算為1,450億元，惟因疫情及油價近期暴瀉，總裁馬永生指出，「正積極研究如何減低(今年)資本開支」，如考慮現時情況下哪些投資項目仍有效益，定案會在下月公布首季業績時一併披露。他又指，中石化會加快天然氣業務之發展，並朝低硫航運燃料等石化產業之高端邁進。

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