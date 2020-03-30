3月期指半日收報23169點　低水12點

3月期指半日收報23,169點，跌334點，低水12點，成交9,965張，未平倉合約60,272張。4月期指收報23,180點，跌317點，低水1點，成交61,859張，未平倉合約111,866張。

即月國期收報9,408點，跌123點，低水12點，成交12,905張，未平倉合約132,475張。4月國指收報9,436點，跌111點，高水16點，成交48,866張，未平倉合約198,397張。

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