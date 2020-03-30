【瑞通推介】阿里再考驗180元　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普簽署2.2萬億美元刺激經濟方案，但美國成為全球確診新型肺炎病例最多的國家，美國亦將社交距離指引延長，投資者憂慮疫情失控，道指上周五(27日)下挫915點或4%，收報21,636點，但全周計仍錄近13%升幅，是1938年以來最大單周升幅。

恒指上周五收升131點或0.5%，報23,484點。周一(30日)早段曾回吐近500點，重返23,000點附近，支持留意過去3個交易日皆能守穩的10天線(約22,785點)。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾2,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,300萬元，反映投資者預期港股將重拾跌勢。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,900至22,999點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

阿里巴巴上周五全日跑贏大市，盤中最多升2.8%至186元，最終收升1.6%於183.9元，連升4日累漲8.1%，或反映投資者已消化軟銀擬未來出售阿里股份的消息。股份周一早段曾跌逾3%至177.5元，一度跌穿10天線(約178.2元)，其後於180元水平整固。上周五有逾1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有209萬元淨流入。

中國海洋石油上周公布業績後走勢回穩，上周五收升2.5%於7.77元，接近全日高位，並於同日錄2.63億元北水淨流入追捧。然而，國際油價於上周五挫近半成，中海油周一早段跟跌約半成，跌穿7.4元，其後跌幅收窄。輪證資金流方面，上周五有79萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有25萬元淨流入。

建設銀行去年多賺4.7%至2667.33億元人民幣，不良貸款增逾5.8%，符合市場預期。股份近日持續獲北水吸納，上周全周升2.9%跑贏其餘三大行，並率先重返20天線之上。該股周一早段一度跌逾1%，曾跌穿6.2元，留意能否在10天線6.16元喘定跌勢。上周五有158萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有7萬元淨流入。

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