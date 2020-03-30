【深度解構】油價下跌未夠可怕？四大問題比冧價更大鑊...

國際油價創下逾17年低位，面對全球需求銳減，加上沙特阿拉伯和俄羅斯大打原油價格戰，外媒報道預計，可能不出幾周，全世界的貯油容量便不堪負荷，更甚者恐令部分國家陷入財困。

●1、全球1/4石油消耗將消失

全球日均石油消耗量約1億桶，不過交易員和分析師認為，在數周內高達1/4消耗將消失，如此跌幅前所未見。1929年的大崩潰、1970年代的兩次石油衝擊以及全球金融危機都還沒這麼嚴重。澳洲國民銀行大宗商品主管Lachian Shaw稱，石油輸出國組織(OPEC)、沙特阿拉伯、俄羅斯可以化解分歧見；但面對新冠肺炎疫情嚴重影響需求，相信OPEC亦無能為力。

●2、石油貯量不出兩個月爆滿

需求大降加上沙俄打價格戰，市場出現「有貨無人接」。Shaw表示，若不見任何改變，全球貯量不出兩個月就會爆滿，將帶給油價全面破壞性的衝擊。

有分析指國際能源總署(IEA)已表示，受到疫情和各地實施封鎖的影響，石油消耗量可能每天減少2,000萬桶，以此計算，貯油設施便每月會增加6億桶原油。如果沙俄藉每天增產200萬到300萬桶來打價格戰，貯放的油量會增加更多，達到每月6.5億到7億桶。

●3、亞洲煉油業者難覓買家

隨着需求大減，亞洲各大煉油業者紛計劃降低產能。南韓Hyundai Oilbank本月已將大山邑的煉油廠減產10至15%；有報道指南韓和台灣的煉油業者因煉油產品過剩，找不到買家，亦考慮擴大減產。

美國實物石油市場內部分原油價格已轉為負數。外電報道，美國內陸第一個價位跌破零的原油是懷俄明州的瀝青酸，一種主要用於生產攤舖瀝青的緻密油。一家貿易公司Mercuria Energy Group Ltd.在3月中旬對原油的出價為每桶負19美仙。實際上，更多的北美內陸油價已經在單位數區域內交易。

●4、部分產油國掟股救亡

鑑於國際原油價格下跌加上新冠肺炎疫情傷害部分國家的財政，摩根大通預估，中東與非洲產油國的主權財富基金正在出售多達2,250億美元的股票。

摩通策略師潘尼吉爾佐格魯根據主權財富基金研究所(SWFI)和主權財富基金的數據提出估計。他指出，新冠肺炎疫情已重創全球經濟、引發股市大跌，導致產油國與非油國的主權財富基金在股市損失約1萬億美元。而挪威以外的產油國主權財富基金，在近幾周可能出售了1,000億至1,500億美元的股票，未來數月應該還可能出售500億至750億美元的股票。

事實上，產油國政府正面財政上的雙重打擊，包括油價暴跌導致國庫收入持續減少，以及各國政府為因應疫情大舉推出緊急預算致使支出暴增。若然仍然持股，損失恐怕更多。

大多數產油國的主權基金須備有龐大的現金緩衝，以防止油價崩跌引發的政府資金需求。阿布扎比、科威特、卡塔爾巴林、沙特阿拉伯、尼日利亞、安哥拉等產油國的主權財富基金因全球股市重挫20%而損失慘重，這些國家的財政也因今年油價大跌2/3而日益緊絀。

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