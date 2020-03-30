正榮地產：今年銷售目標至少1400億人幣　按年增7%

問到今年的拿地策略，黃指，集團土地儲備2,610萬平方米，其中一、二線城市佔74%，權益佔比4,500億元，主要以招拍掛方式獲取。雖招拍掛項目毛利率較低，但核心淨利潤不錯。今年的投資策略還是跟着市場走，會堅持布局一、二線城市，回款、周轉較快的招拍掛項目。此外，今年是個收併購的好時機，會加大這方面的投資力度。

執行董事、副總裁兼財務總監陳偉健補充，今年集團銷售目標1,400億元，權益佔比55%， 公司會按照權益佔比85%作為拿地預算，即約210億元，不排除增加預算。另目前手頭現金有350億元。

黃仙枝指，2至3月最受疫情影響，但目前基本已復工復產，而2、3月本是銷售淡季，至3月已恢復70至80%，料至4月可恢復原狀。此外，集團在去年下半年拿了相對多的地，今年銷售大部分是存量貨值，武漢佔整體銷售約5%，料影響極微。

去年整體毛利率下跌2.8個百分點至20%。陳偉健解釋，主因去年出售一部分舊存貨，以避免總體成本愈來愈高。目前毛利率區間22至25%，他預計，隨着今年置換舊債，融資成本下降，總體毛利率有望改善反彈。

近期債市波動，陳偉健指，集團密切關注，正在做回購。倘市場波動增加，不排除加大回購力度。

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