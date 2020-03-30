正榮地產：今年銷售目標至少1400億人幣 按年增7%
2020年03月30日 12:47
東網電視更多新聞短片
正榮地產(06158)執行董事、董事長兼行政總裁黃仙枝在網上發布會表示，考慮到今年初爆發的新冠肺炎，集團今年合約銷售目標初步定為至少1,400億元人民幣(下同)，較去年銷售額1,307.1億元，按年增加7.1%。他指，今年可售貨值2,300至2,500億元，按照去化率60%計算，完成目標「問題不大」，而集團內部指標較高、更樂觀。今年爭取權益銷售佔比由2019年的50%，提升至60%以上。
問到今年的拿地策略，黃指，集團土地儲備2,610萬平方米，其中一、二線城市佔74%，權益佔比4,500億元，主要以招拍掛方式獲取。雖招拍掛項目毛利率較低，但核心淨利潤不錯。今年的投資策略還是跟着市場走，會堅持布局一、二線城市，回款、周轉較快的招拍掛項目。此外，今年是個收併購的好時機，會加大這方面的投資力度。
執行董事、副總裁兼財務總監陳偉健補充，今年集團銷售目標1,400億元，權益佔比55%， 公司會按照權益佔比85%作為拿地預算，即約210億元，不排除增加預算。另目前手頭現金有350億元。
黃仙枝指，2至3月最受疫情影響，但目前基本已復工復產，而2、3月本是銷售淡季，至3月已恢復70至80%，料至4月可恢復原狀。此外，集團在去年下半年拿了相對多的地，今年銷售大部分是存量貨值，武漢佔整體銷售約5%，料影響極微。
去年整體毛利率下跌2.8個百分點至20%。陳偉健解釋，主因去年出售一部分舊存貨，以避免總體成本愈來愈高。目前毛利率區間22至25%，他預計，隨着今年置換舊債，融資成本下降，總體毛利率有望改善反彈。
近期債市波動，陳偉健指，集團密切關注，正在做回購。倘市場波動增加，不排除加大回購力度。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！