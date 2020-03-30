新冠肺炎：港交所指公司應確保股東大會合規進行

聯交所的《有關股東大會的指引》為發行人提供了以下指引。就會議的地點及時間，股東大會應選擇在方便大多數股東能夠出席的地點和時間舉行。上市公司應考慮採用相關資訊科技(例如網上廣播、視像會議)來盡量提高股東參與股東大會的機會。發行人應清楚說明在遠方地點透過網上廣播參與股東大會的股東是否可以(及如何)投票。上市公司不應在未給予股東充分事前通知情況下，更改舉行股東大會場地或時間。

港交所提醒，快將舉行的股東大會或特別股東會，如有任何變動，建議公司盡快通知股東。

證監會則表示，正仔細考慮政府對聚會的限制以及針對相類似問題各種國際政策發展。

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