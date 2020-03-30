新冠肺炎：李顯龍稱新加坡旅遊、航空業幾乎已死

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，新加坡總理李顯龍於周日(29日)接受美媒訪問時稱，新加坡的抗疫工作升級，旅遊業、航空業等產業幾乎已死，並稱全球供應鏈受打擊，影響該國的供應及出口。

他估計，全球疫情或需時數年才能平息，目前新加坡處於抗疫中段，情況正在惡化，相信疫情會繼續蔓延到印度、非洲、東南亞及拉丁美洲。他說：「疫情在全球肆虐，然後最終結束，這需時數年，除非有事發生打斷這過程。」

提到疫情對經濟的影響，李相信要待人們有信心可回復正常社交、旅遊及人際交流，就業情況才會復甦，而這需要些時間。

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