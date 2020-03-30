【大師睇市】港股仍有反彈空間

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股在周一(30日)早段曾穿23,000點後企穩，不排除因結算甚至已找到底部支持。雖然現時大市仍未穩定，繼續chok上落chok，但不少個股股價重返26,000點至27,000點時水平。

他重申，美股兩周前見18,000點、港股早前見21,000點，屬打倉、去槓桿等因素所致，並且出現鐘擺效應，故大市仍有反彈空間，認為投資者不需要低價打貨，是否賺錢先行食胡則自己衡量。

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