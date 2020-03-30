【專家點評】李偉傑：奧園健康具長線投資價值
2020年03月30日 13:15
東網電視更多新聞短片
奧園健康(03662)早前公布業績表現理想，截至2019年12月31日，集團營業額上升45.6%，股東應佔溢利增長1.1倍至1.62億元人民幣，其中佔總營業額71.8%的物業管理服務溢利上升47%，在管總建築面積約1,510平方米。其中，新增在管面積4.7百萬方米，按年增長45.2%。另外商業營運服務營業額快速增長53.6%，集團共向37個商場訂約提供商業營運服務，合約總建築面積約為1.8百萬平方米，年內合共有10個商場新開業。大健康業務深度應用於「物業生活、商業中心體」兩大生態圈，作為年末正式啟動的戰略業務，並制訂了康養業務未來三年發展戰略，提出「1+3」模式和「1+1+N」康養體系布局，即：以社區養老為入口，全面帶動居家養老、機構養老和旅居養老等服務。
集團在疫情下迅速回應，全面落實防控措施，持續優化業務營運，與社會和業主們共度時艱。未來在城鎮化發展及消費升級趨勢持續下，支撐物業管理行業穩健增長，而集團為中國奧園(03883)開發的大部分項目，提供物業管理服務，除了取得穩定收入貢獻外，亦帶來穩定現金流，對未來向外進行收購合併帶來機會。集團去年 11月被納入MSCI明晟中國小型指數成分股，獲資本市場認同，具長線投資價值。建議買入價6元邊水平，目標價睇7.98元，向下止蝕位5.9元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！