二手成交：綠悠軒減至563萬元沽

美聯姚子峯稱，粉嶺綠悠軒2座中層H室，實用面積427方呎，兩房間隔，原業主開價580萬港元，因應市況回落，減價17萬，至563萬元售出，呎價13,185元，新買家為區內上車客，睇樓一次即決定入市。

據了解，原業主於2016年以392萬元買入單位，是次轉售帳面獲利約171萬元，單位升值約43.6%。

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