港元強勢！3月升值0.5%　勢創16年最佳

外國傳媒報道，在隨着市場波動率而震盪的世界中，就目前而言，有一點是確定無疑的，就是：香港的貨幣將繼續跑贏美元。

本地利率高於美國，使港元成為亞洲最好的套利交易，推動其本月升值0.51%，有望創下16年以來最佳表現。由於當地借貸成本短期內預計會繼續高於美國利率，而香港銀行間同業拆借資金池仍然很小，這種強勢可能還會持續下去。

儘管香港3月已兩次下調基本利率，但其流動性仍非常緊張，港元正接近聯繫匯率制度所要求交易區間的強方兌換保證水平7.75。當地銀行在季末監管檢查前囤積現金，以及內地投資者連續20多天淨買入香港股票，都提升了對港元的需求。此外，全球美元短缺可能提振作為替代貨幣的港元。

華僑永亨銀行經濟學家Carie Li指出，港元短期內可能觸及7.75，由於當地的流動資金池很小，即使季末過後，香港利率也不會跟隨美國的借貸成本迅速下降，這將有助於維持較闊的息差。

港元上漲前，港元借貸成本與相應美國利率之差達1999年以來最闊，從而使得做好港元成為一項有利可圖的策略。香港衡量銀行間資金供應情況的總結餘過去兩年已縮水70%，至540億港元。

在新冠病毒損及全球經濟增長信心，導致世界上大多數貨幣遭到拋售之際，港元的表現可謂出色。它是過去一個月新興市場表現次佳的貨幣，僅次於保加利亞的貨幣列弗。

港元的強勢表現與過去兩年的大部分時間形成鮮明對比。過去兩年間，隨着投資者因其超低利率而拋售港元，港元一再觸及交易區間的弱方兌換保證水平。

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