貪婪時機到？多家大行呼籲可逐步「逢低買股」

外國傳媒報道，今年亞洲股市劇烈震盪，考驗大家的「心臟」。然而，私人銀行的投資專家表示，現在是客戶略微放手逢低買入的時候了。

瑞銀和星展等財富管理機構建議客戶，可以涉足一點基於地區股票的結構性產品，同時新加坡銀行已上調對亞洲(日本除外)股票的評級。自從1月20日交易員開始對新冠病毒擔憂作出反應以來，對衛生危機的經濟影響擔憂，已造成亞洲股市市值蒸發5.5萬億美元。該地區的基準股票指數勢將創下自2008年以來表現最糟糕的季度，能源股跌幅居前。該指數周一(30日)結束4連漲，跌逾1%。

儘管過去一周的反彈未能使大多數投資者相信市場已見底，但私人銀行並沒有袖手旁觀。以下是投資主管對客戶的建議。

【瑞銀】

瑞銀財富管理部門亞太首席投資官周Kelvin Tay表示，正尋找被過度沽售的股票，亞洲(日本除外)股票估值處於歷史低位，提供了配置與網上消費相關的公司的機會，例如遊戲、電子商務和食品配送。他建議在香港上市的中國房地產股、日本的自動化和機械公司，以及與5G相關的公司。

【星展】

星展銀行的首席投資官Hou Wey Fook稱，目前已相當接近亞洲股市的底部，估值指標接近歷史低位，偏愛中國股票。

【新加坡銀行】

新加坡銀行投資策略主管Eli Lee表示，中國內地、香港，以及新加坡股市都出現了具有吸引力的長期機會，並將這3個市場及亞洲(日本除外)股票評級從「中性」上調至「增持」。

他說，中國內地、香港和新加坡在控制新冠病毒傳染率方面「處於最前沿」，而政策制定者「有能力」實施刺激措施，並補充稱，阿里巴巴和騰訊之類的股票是「買入」名單上。

【滙豐】

滙豐私人銀行的北亞地區首席市場策略師Patrick Ho表示，投資者仍需要管理「未來幾周和數月非常疲軟的經濟和利潤數據」。不過，與此同時，該私人銀行建議投資盈利能力「高於平均水平」、擁有強大的資產負債表、有能力支付穩定股息且具有強大的品牌存在感的公司。

Ho表示，已在亞洲的消費、科技和電信領域，以及中國的房地產領域發現了這樣的公司。

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