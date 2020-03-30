摩通：大多數風險資產或已見底 次季應上揚

外國傳媒報道，摩根大通策略師表示，包含股票和信貸產品在內的風險資產中，大多數已觸及谷底。

該行指出，只要病毒感染率帶來的有關衰退深度和時限的不確定性無法消除，風險資產市場就仍會維持動盪態勢，但基本面和技術面已發生了很多的變化，足以使有選擇持有風險資產有了一定的理由。大多數風險資產市場可能已觸及衰退的谷底，不過原油和一些深受債務可持續性問題困擾的新興市場國家貨幣可能是例外。

該行預期，大多數風險資產的價格第2季應會上揚，建議投資者持有一些已超賣的資產，尤其是那些央行正直接買入的資產。

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