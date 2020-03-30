海怡半島放盤數月勁劈307萬 低市價一成沽
2020年03月30日 14:48
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海怡半島
香港置業梁國輝表示，鴨脷洲海怡半島19座低層G室，望內園池景及海景，套三房連多用途房間隔，實用面積約888方呎，以1,950萬港元放盤數個月，終獲區內客接洽，議價後減價307萬元，以約1,643萬元成交，呎價約18,502元，低市價約10%。據了解，買家為家庭客，心儀單位屬同區樓王，睇樓三次後拍板入市。
資料顯示，原業主於2003年7月以約308萬元購入，是次轉售帳面賺約1,335萬元，物業升值約4.3倍。
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