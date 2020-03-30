恒生智能助理HARO延伸至WhatsApp 中英夾雜都掂
2020年03月30日 15:25
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恒生銀行(00011)將其零售銀行智能助理HARO，延伸至即時通訊平台WhatsApp，用者向HARO發出訊息，可即時獲得最新的銀行服務資訊，包括就近分行及自動櫃員機的位置，以及信用卡、按揭、私人貸款及保險產品資料及優惠等。
「HARO WhatsApp」的對話介面更可進一步協助客戶登入恒生個人流動理財服務應用程式，處理個人財務。值得留意，「HARO WhatsApp」能處理自然語言及模擬日常用語的對話，可用中文及英語溝通，亦可理解廣東話，甚至香港人慣常的中英夾雜的對話特性。
恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，相關延伸可將銀行服務融入客戶的生活圈，減省額外前往網上平台的時間，並可即時獲得實用資訊，又指HARO仍有不少發展空間，今年將會推出更多新功能。
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