又有蝕讓個案！登峰‧南岸低市價半成易手

二手蝕讓個案繼續增加。美聯丘松原表示，香港仔登峰‧南岸高層D室單位，實用面積約254方呎，為一房間隔。有買家在探望同物業居住的朋友時，已經鍾情物業，當在網上看到此類型單位放售，便立即約看，見上述單位叫價約528萬港元放售，議價後以519萬元購入，呎價約20,433元，較市價低逾半成。

據了解，原業主於2016年10月以約519.9萬元購入上述物業，帳面輕微蝕讓沽售。

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