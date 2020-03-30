太古城單日錄4宗買賣　兩房減7%賣1059萬元

疫情下鰂魚涌太古城單日連錄4宗買賣，中原張光耀透露，3月至今屋苑錄得19宗成交，其中齊宮閣低層H室，實用面積580方呎，兩房間隔。2月放盤叫價1,140萬元，最終願減7%，以1,059萬元易手，呎價18,258元。

該行趙鴻運續稱，同項目耀星閣另一個高層D室，實用面積503方呎，去年10月底放盤，減價100萬元，連租約賣1,000萬元，呎價19,881元。原業主2005年以305萬元買入，其後一直作收租用途。

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