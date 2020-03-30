【撲應急錢】全球航空公司3月向銀行狂借逾1300億
2020年03月30日 16:14
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新冠肺炎重創航空業，全球各地的航空公司為度過難關，本月迄今向銀行貸款逾170億美元(約1,326億港元)，包括取得新貸款或提取未動用的備用信貸，以增強財政實力。
據統計顯示，美國的航空公司3月從銀行取得125億美元貸款，當中達美航空佔56億美元。新加坡航空公司亦取得40億坡元過渡性貸款。
資料亦顯示，其他11家航空公司包括英國航空及Etihad Airways合共提取80億美元未曾動用的循環貸款。
據悉，經已停飛的英國廉價航空公司EasyJet，周一(30日)就融資向「流動性供應商進行持續磋商」。
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