【撲應急錢】全球航空公司3月向銀行狂借逾1300億

新冠肺炎重創航空業，全球各地的航空公司為度過難關，本月迄今向銀行貸款逾170億美元(約1,326億港元)，包括取得新貸款或提取未動用的備用信貸，以增強財政實力。

據統計顯示，美國的航空公司3月從銀行取得125億美元貸款，當中達美航空佔56億美元。新加坡航空公司亦取得40億坡元過渡性貸款。

資料亦顯示，其他11家航空公司包括英國航空及Etihad Airways合共提取80億美元未曾動用的循環貸款。

據悉，經已停飛的英國廉價航空公司EasyJet，周一(30日)就融資向「流動性供應商進行持續磋商」。

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