【市後重點睇】布油失守23美元 道期跌176點
2020年03月30日 16:16
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(Getty Images圖片)
美匯指數小幅升上98.95，離岸人民幣(CNH)企7.1080，港匯處7.7541，美元兌日圓重上108關，歐元及英鎊回軟，分別報1.1073及1.2346。金價企1,619美元。油價仍弱，布蘭特期油跌幅達8.42%，失守23美元，紐約期油處20.21美元。道期最新跌176點。
●市後關注點
-17:00 歐元區3月消費者信心指數終值
-22:00 美國2月待完成房屋銷售
-22:30 美國3月達拉斯聯儲銀行製造業活動指數
●港股今日期指結算，恒生指數收市跌309點或1.32%，至23,175點；國企指數跌102點或1.08%，報9,402點。主板成交逾1,079億港元。https://bit.ly/2ym6UL3
-吉汽去年少賺34%，料今年為歷來最艱難的一年。
-石藥去年多賺20%，末期息20仙，另5送1紅股。
●A股快報：滬綜指收跌0.9%，創業板指挫逾2%。
●亞洲股市：日股跌1.57%，澳股飆7%。
●新冠肺炎：
-港交所指公司應確保股東大會合規進行。
-張華峰指上市公司取消EGM暫影響不大。
-澳新料中國或下調存款利率。
-富瑞財務總監死於併發症，成華爾街高層首例。
-工信部指內地工企平均開工率98%，步伐加快。
●【深度解構】
-油價下跌未夠可怕？四大問題比冧價更大鑊... https://bit.ly/2UGejMA
-內地新危機！飯碗不保，消費貸款逾期恐急飆。https://bit.ly/2QUM4se
●【全球攬炒】標普響警！亞太區信貸狀況酷似97年，原因係... https://bit.ly/2JqhNxy
●【油價崩潰】儲油系統到極限，美國內陸油品「貼錢」清貨... https://bit.ly/2UZ9a2v
●人行兩個月內首次下調逆回購利率，分析指有必要降低社融成本。
●正榮地產：今年銷售目標至少1400億人幣，按年增7%。
●中石化：化工行業下行周期恐延續數年。
●貪婪時機到？多家大行呼籲可逐步「逢低買股」。
●新股專輯：
-滿貫集團入場費3070元，料下月中掛牌。
-智中國際招股，入場費2343元。
●港元拆息︰隔夜息升至1.74厘，1個月息率連漲12日。
-港元強勢！3月升值0.5%，勢創16年最佳。
●人行馬駿：內地還有充足貨幣政策空間和貨幣政策工具。
●新加坡金管局：料今年經濟衰退，坡元政策匯率區間斜率降至零。
●恒生智能助理HARO延伸至WhatsApp，中英夾雜都掂。
●二手成交：
-太古城兩房則王減租5000元，回至2018年水平。
-又有蝕讓個案！登峰‧南岸低市價半成易手。
-太古城單日錄4宗買賣，兩房減7%賣1059萬元。
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