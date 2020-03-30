世茂房地產全年多賺23%　派末期息85仙

另外，該公司建議將英文名稱由「Shimao Property Holdings Limited」更改為「Shimao Group Holdings Limited」，及其中文的雙重外文名稱由「世茂房地產控股有限公司」更改為 「世茂集團控股有限公司」。

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