世茂房地產全年多賺23% 派末期息85仙
2020年03月30日 16:31
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世茂房地產(00813)公布，2019年全年歸屬公司權益持有人利潤108.97億元人民幣(下同)，按年升23.3%，每股基本盈利331.1分，派發末期股息每股85港仙。
另外，該公司建議將英文名稱由「Shimao Property Holdings Limited」更改為「Shimao Group Holdings Limited」，及其中文的雙重外文名稱由「世茂房地產控股有限公司」更改為 「世茂集團控股有限公司」。
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