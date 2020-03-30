【零售浩劫】永安去年少賺54%　今年首兩月顧客大減

集團指，2019年為香港零售業困難的一年，包括集團的百貨業務。於2019年上半年，由於1月及2月份的非季節和暖天氣，冬天服飾及電器類貨品的營業額受到不利影響。於2019年下半年，長時間的社會不安及動盪，令消費信心減弱，對零售活動造成沉重損失。集團業務於這段時期被嚴重擾亂，因為示威常在周末進行及有時出現於分店附近。分店只有縮短營業時間或整天停業。為了應付不利的營商環境，集團採取多種行動去支持百貨業務，包括給予更多折扣、推行額外銷售推廣及延長兩次特賣日的銷售期。該等行動令集團於2019年下半年銷售額跌幅得以減少並降低夏天存貨量至可控制水平。

整體上，截至2019年12月31日止年度，集團百貨業務收入減少11.5%至8.79億元。集團百貨業務經營溢利則減少61.4%至3,780萬元。主要由於收入及毛利減少。

展望2020年，集團預料香港零售市場上半年(如不延續)仍將持續嚴峻。自1月新冠狀病毒爆發，更加加劇已經疲弱的消費力，無疑令各行業包括零售業嚴重受創。該病毒已令過去兩個月集團百貨店之進店顧客人數顯著減少，令其收入有重大不利影響。集團投資組合亦因最近環球金融市場對新冠肺炎大流行的波動交易而受壓。

不過，集團位於香港及澳洲的商業投資物業將持續提供穩定租金收入。集團財務雄厚及管理層盡心盡力，可面對目前的挑戰及當機會出現時尋找良好的投資。

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