3月期指收報23232點　高水57點

3月期指全日收報23,232點，跌271點，高水57點，成交13,121張，未平倉合約60,272張。4月期指收報23,014點，跌483點，低水161點，成交129,197張，未平倉合約111,866張。

即月國期收報9,432點，跌99點，高水30點，成交18,059張，未平倉合約132,475張。4月國指收報9,351點，跌196點，低水51點，成交108,856張，未平倉合約198,397張。

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