【fb直播】港股期結過後要點走？

2020年03月30日 16:39
  • 東網電視
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    新冠肺炎疫情持續擴散，拖累港股周一(30日)期指結算日一度再挫逾500點！及後雖然一度跟隨美股期貨反彈，但升勢始終都係守唔住，股民撈底時機未到？
    國際油價亞洲時段急挫，更創17年新低！不過，中石油(00857)及中石化(00386)卻有追捧，唔通股份已經夠殘博得過？
    餐飲股及零售股捱沽！4人以上公眾聚會日前被禁止，味千(中國)(00538)跌近7%、翠華控股(01314)曾挫半成；零售股亦無運行！莎莎國際(00178)曾跌至挨近1蚊邊，呢堆股份短期通通無得救？沽貨換Cash至實際？
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