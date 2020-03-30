【fb直播】港股期結過後要點走？
2020年03月30日 16:39
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新冠肺炎疫情持續擴散，拖累港股周一(30日)期指結算日一度再挫逾500點！及後雖然一度跟隨美股期貨反彈，但升勢始終都係守唔住，股民撈底時機未到？
餐飲股及零售股捱沽！4人以上公眾聚會日前被禁止，味千(中國)(00538)跌近7%、翠華控股(01314)曾挫半成；零售股亦無運行！莎莎國際(00178)曾跌至挨近1蚊邊，呢堆股份短期通通無得救？沽貨換Cash至實際？
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