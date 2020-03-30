炒輪攻略：輪證成交逾186億元

全日窩輪成交額約71.62億港元，佔大市成交約6.63%。認購輪成交約52.19億元，認沽輪成交約19.38億元。認購輪與認沽輪成交比例73：27。

牛熊證成交額約114.43億元，佔大市成交約10.6%。其中牛證成交約49.33億元，熊證成交約65.1億元。牛證與熊證成交比例43：57。

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