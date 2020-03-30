【餐飲寒冬】合興去年賺億元人幣　上半年擱置開店計劃

集團業務之營業額按年增加5%至21.02億元。儘管集團透過增設38間新店舖擴充店舖網絡並將吉野家及冰雪皇后產品之外送營業額分別提高8%及49%，促銷活動增加以及主要經營成本及第三方平台收費上漲均令集團盈利能力承壓。

期內，集團整體同店銷售增長1.3%，其中吉野家錄得同店銷售增長1.3%。冰雪皇后同店銷售增長1.9%，此乃主要由於外送服務銷售增加。2019年按收入計算，北京、天津、河北省都會地區繼續為集團的最大市場，而吉野家產品之銷售收入佔集團銷售總額約85%。

展望未來，集團指其將繼續面臨諸多挑戰。預期新型冠狀病毒疫情的爆發將導致消費受壓、投資不振、財政收入雪上加霜。與其他餐飲企業一樣，合興亦因若干店舖暫停營業而蒙受損失，銷售額因新型冠狀病毒疫情爆發而銳減。

考慮到2020年年初爆發的新冠病毒疫情，集團將在今年上半年擱置開店計劃，並於疫情得到控制後繼續探索於一二線城市的開店機會。之後，集團亦會考慮於其店舖內加入自助點餐機、微信點餐小程序功能等科技元素，以推廣「零接觸」自助服務，有關服務亦受到集團年輕一代目標顧客的歡迎。於發生新型冠狀病毒事件後，集團已推出新的「家庭廚房」產品線，包括各類定型包裝冷凍食品，以使顧客能在家中輕鬆享用集團的產品。

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