中小內銀不良貸升！哈爾濱銀行去年少賺35%

期內，利息淨收入108.36億元，按年升7%；手續費及佣金淨收入22.26億元，減少6.93%；

營業收入按年增加5.58%至151.24億元。

截至去年底，該行資產總額5,830.89億元，按年減少5.28%；不良貸款率按年上升0.26個百分點至1.99%；淨利差為1.87%，較2018年同期上升0.2個百分點；撥備覆蓋率152.5%，減少17.38個百分點。

另外，核心一級資本充足率10.22%，升0.48個百分點；一級資本充足率升0.49個百分點至10.24%；資本充足率12.53%，增加0.38個百分點。

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